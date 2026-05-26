アメリカの伝説的ミュージシャン、レオン・ラッセルの生涯を描いた評伝『レオン・ラッセル伝』（亜紀書房）が6月9日に刊行される。著者は米国のミュージシャン・作家のビル・ジャノヴィッツ、訳者は菅野楽章。 【写真】『レオン・ラッセル伝』書影 本書は「ソング・フォー・ユー」「マスカレード」などのスタンダードを残し、ゴスペル、カントリー、ブルーグラス、ブル