【その他の画像・動画等を元記事で観る】 BABYMONSTERが、ニューシングル「SUGAR HONEY ICE TEA」を6月8日に配信リリースすることが発表された。 ■BABYMONSTERがあらたに披露する音楽世界 5月4日にリリースされた3rdミニアルバム『CHOOM』の熱をそのままに、超高速でのカムバックとなる今回。YGエンターテインメントが公式ブログでティザーポスターを公開し、プロモーション開始