ホワイトソックスの西田陸浮（にしだりくう）外野手が25日（日本時間26日）、メジャー初昇格でツインズ戦に先発出場。村上宗隆内野手とともに「9番右翼」でスタメンに名を連ね、初安打を記録した。2023年ドラフト11巡目全体329位の下位指名ながら、入団4年目でのスピード昇格を果たしたルーキーに米メディアも注目を寄せている。 ■メジャー昇格を知らされて涙も…… 「9番右翼」でデビュӦ