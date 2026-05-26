韓国軍は北朝鮮が26日午後、黄海に向けて短距離弾道ミサイル数発を発射したと明らかにしました。韓国軍によりますと、北朝鮮が26日午後1時ごろ、北朝鮮北西部のチョンジュ周辺から短距離弾道ミサイル数発を黄海に向けて発射しました。詳しい飛距離などはわかっていなく、分析を進めています。北朝鮮は、先月19日も短距離弾道ミサイル数発を日本海に向けて発射しています。