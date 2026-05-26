高市首相側が2月の衆議院選挙などでほかの候補を誹謗中傷する動画を投稿したとする週刊誌報道をめぐり、高市首相は改めて関与を否定しました。誹謗中傷動画をめぐっては、作成に関わったとされる男性が高市首相の秘書とオンラインで会議をしたと証言する一方、高市首相はこれまで「私自身も秘書も面識がない」と説明しています。こうしたなか、立憲民主党の杉尾議員は、高市首相の秘書と男性にやりとりがあったのか改めてただしま