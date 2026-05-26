26日（火）、大同生命SV.LEAGUE WOMEN（SVリーグ女子）のデンソーエアリービーズは、セッターの山口結可（26）とオポジットの吉田美海（26）が2025-26シーズンをもって現役を引退することをクラブ公式サイトで発表した。 東海大学出身の山口と帝塚山大学出身の吉田は共に2022年に入団。4シーズンをこのクラブで過ごした。山口は今シーズンのSVリーグ女子20試合にベン