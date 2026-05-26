25日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）のヴォレアス北海道がエド・クラインヘッドコーチと2026-27シーズンの契約を合意したことをクラブ公式サイトで発表した。 クラインHCはクロアチア出身で母国のクロアチアやスロベニアのクラブを指揮してきた。その後、ヴォレアスの創設時である2017年にヘッドコーチとして就任した。2023年には最速でのV1（Vリーグ DIVISION1）昇格を果たし