◇ナ・リーグドジャース5−3ロッキーズ（2026年5月25日ロサンゼルス）ドジャースは25日（日本時間26日）、本拠でのロッキーズ戦に逆転勝ちし、3連勝を飾った。試合後、デーブ・ロバーツ監督（53）はムーキー・ベッツ内野手（33）の状態に言及した。ベッツは今月11日（同12日）に右腹斜筋の張りから復帰も、ここまで12試合で打率・157と本調子とはほど遠い。この日も初回、先頭・大谷が二塁打で出塁も中飛に倒れ、3回無