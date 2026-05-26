東京・渋谷区のアパートで、隣の部屋に住む男女を刃物で刺した疑いで76歳の男が現行犯逮捕されました。26日午前6時前、渋谷区笹塚のアパート敷地内で「男が包丁で男性を刺した」などと目撃した人から110番通報が相次ぎました。警視庁によりますと、69歳の男女が顔などを刃物で刺され血を流しているのが見つかり、その場にいた76歳の男を殺人未遂の疑いで現行犯逮捕したということです。刺された男女は命に別条はありません。男と男