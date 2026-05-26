フリーアナウンサーの神田愛花（45）が26日、MCを務めるフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）に生出演。東西の番組収録スタイルの違いについて語った。この日は「関西ナンバーワン県民性＆絶品グルメ＆地元愛バトル」として、京都代表「ブラックマヨネーズ」小杉竜一、大阪代表「クワバタオハラ」くわばたりえ、兵庫代表「Aぇ! group」末澤誠也が集結した。その中で「いまだに驚く東京の文化」として、「収録が始まる