シンガー・ソングライターの中村中（あたる）がデビュー２０周年を迎え、記念コンサートを６月１９日、東京国際フォーラムで開催する。スターダスト☆レビューの根本要、一青窈、ドリアン・ロロブリジーダをゲストに招くのは、集大成となるコンサートにおいてどんな意味を持つのか。（鶴田裕介）質問をするたびに深く考え込み、言葉を絞り出すように答える。思いを正しく伝える言葉を慎重に探っていることがわかる。世話にな