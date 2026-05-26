新潮文庫は26日、公式SNSを通じ、伊坂幸太郎さんの小説「重力ピエロ」の大重版を発表した。今月24日、競馬の東京競馬場で開催された第87回オークスで、今村聖奈（22）がジュウリョクピエロでJRA所属女性騎手として初めてG1制覇した。馬名の由来となった伊坂幸太郎さんの小説「重力ピエロ」の売り上げが爆増。出版元の新潮社営業部・河井嘉史さん（46）によると、同小説の先月の売り上げは約700冊だったが、25日だけで5000冊