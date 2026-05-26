「ロッキーズ３−５ドジャース」（２５日、ロサンゼルス）ドジャースが逆転勝ちで３連勝を飾り、貯金を今季最多の１４に伸ばした。大谷翔平投手が「１番・指名打者」で出場し、３打数１安打１打点、１四球。七回に一挙４点を奪う猛攻に加わり、決勝ホームを踏んだ。試合後のロバーツ監督の記者会見。指揮官が「今日一番の攻撃だった」と振り返ったのは七回だ。２点を追う展開。打撃不振から打順を７番に下げているスミス、