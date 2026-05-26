25日、娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、その後釈放されたプロ野球・読売ジャイアンツの阿部慎之助監督（47）が会見を行い、巨人軍監督の辞任を表明した。会見の中で、娘からの手紙も読み上げられ、チャットGPTに聞いて児童相談所に相談した結果、意図しない警察への通報に発展し、父親の逮捕に接し目前で泣き崩れたとの言及があった。これに対しSNSでは、「報道を聞いたとき『何で児相？』と単純に疑問だったのだけど、 そ