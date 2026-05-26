インスタグラム更新競馬の祭典、G1日本ダービーは31日に東京芝2400メートルで行われる。25日はPRイベントが都内で行われ、坂井瑠星騎手らが参加。インスタグラムで超大物俳優との写真を公開すると、ファンの視線が集まった。インスタグラムに「第93回日本ダービーのPRイベントに参加させていただきました！」とつづった坂井。初制覇が期待される騎手の隣で笑みを浮かべているのは、俳優の竹内涼真だ。JRA年間プロモーション