本拠地ロッキーズ戦米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は25日（日本時間26日）、本拠地ロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場し、3打数1安打1打点1四球。5-3の勝利に貢献した。2点ビハインドの7回無死満塁の場面では、二ゴロで一時はダブルプレーと判定されたが、リプレー検証の末に一塁はセーフに。デーブ・ロバーツ監督はこの全力疾走を「非常に大きかった」と称えた。1-3とビハインドで迎えた7回。ドジャースは先頭のスミ