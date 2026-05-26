【くら寿司×「呪術廻戦」オリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾】 開催期間：5月29日～無くなり次第終了 くら寿司は、アニメ「呪術廻戦」とコラボしたオリジナルグッズプレゼントキャンペーン第2弾を5月29日より開催する。 くら寿司では、アニメ「呪術廻戦」の5周年を記念したコラボキャンペーンを5月15日より実施している。今回、5月29日より新たにスタ