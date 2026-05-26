?モータウンの女王?ダイアナ・ロス（８２）は、弟のような存在だったマイケル・ジャクソンに対し、生涯深い愛情を示していたが、世界で大ヒット中の伝記映画「Ｍｉｃｈａｅｌ／マイケル」には一切関わっていない。その理由について芸能サイト「レイダー・オンライン」が迫った。同サイトによると、ロスは伝記映画の企画当初から距離を置き、マイケルの甥ジャファー・ジャクソン（２９）が主演した同作品を観ることさえを拒否して