中国東部の江蘇省江陰市にある明代の墓で発見された外科手術用具から、世界初となる局所麻酔薬の化学的証拠が発見されました。これは明代の中国にいた医師が、麻酔を使えるほどの高度な医療技術を持っていたことを示すものです。Ancient anesthetic reveals Ming China's sophisticated medicinehttps://phys.org/news/2026-05-ancient-anesthetic-reveals-ming-china.htmlChinese medical practitioners used extremely toxic pla