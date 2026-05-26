世界的な人気を誇るサッカー漫画「キャプテン翼」の作品公式Ｘ（旧ツイッター）が更新され、Ｗｅｂ限定で連載されている最新作の配信を一時休止すると発表した。キャプテン翼は、シリーズ累計発行部数が９０００万部を超える人気サッカー漫画で、作者は高橋陽一さん。２６日にＸが更新され、「『キャプテン翼ライジングサンＦＩＮＡＬＳ』連載一時お休みのお知らせ」と題し「『キャプテン翼ライジングサンＦＩＮＡＬＳ