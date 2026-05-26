◆第６回関東新聞販売上信越大会▽決勝松本ボーイズ４−１前橋桜ボーイズ（５月１７日・長野県営野球場）準決勝２試合と決勝が行われ、松本ボーイズが初優勝を飾った。準決勝で同じ長野県支部の千曲に逆転勝ちすると、決勝では先発した堀内和真（３年）が６回途中まで３安打無失点に抑える好投。２番手に女性投手の板花夢叶（３年）を起用する大胆采配も決まり、４投手継投で３月の高崎市長杯覇者・前橋桜を振り切った。最優