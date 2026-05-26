女優・水沢アキ（７１）が俳優の息子と撮影ショットを披露した。２６日までに自身のインスタグラムで「夏用の宣材写真を撮りました。マセラティも華を添えて優雅に」と赤の高級車とポーズを取った水沢。「実は、息子ジュリアンとも撮りました！！」と明かし、俳優の息子、ジュリアン・スィーヒとの２ショットも掲載した。水沢はポニーテールヘア、白のドレスで若々しい。息子もスーツできめている。まるで映画のワンシーンの