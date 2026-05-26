ここ最近、雨の降る日が増えてきました。「そろそろ梅雨入り?」と感じている方も多いかもしれません。実は梅雨入り間近の今の時期、雨の降り方に少し変化が出始めています。雨の日と晴れ間が交互に現れる中で、降るときには強く降るといった「梅雨のサイン」が見え始めています。本格的な梅雨を前に、雨への備えを進めておくとよいでしょう。雨の降り方の変化でわかる「梅雨のはしり」ここ最近は、ムシムシする日もあり、雨の降る