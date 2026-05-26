北朝鮮が26日、西海（ソへ、黄海）上に正体不明の飛翔体を発射したと、韓国合同参謀本部は発表した。合同参謀本部は北朝鮮の飛翔体の諸元や射程などを分析中だ。これに先立ち北朝鮮は先月19日、咸鏡南道新浦（ハムギョンナムド・シンポ）一帯から東海（トンへ、日本名・日本海）上に向けて短距離弾道ミサイル数発を発射していた。北朝鮮の飛翔体が弾道ミサイルと確認されれば、37日ぶりの発射となり、今年に入って8回目となる。