記事ポイントビルディバイド -ブライト- ブースターパック「ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーション」が2026年8月28日(金)に発売予定です価格は1BOX 6,400円（税込）で、株式会社パレットグループ トレカ商事カンパニーが卸販売を開始しますナイトレイブンカレッジ寮生やグリムなど、アニメーションに登場するキャラクターがカード化されます アニメ「ディズニー ツイステッドワンダーランド ザ アニメーシ