テニスの全仏オープンは25日（日本時間26日）、男子シングルス1回戦が行われ、今シーズン限りでの現役引退を表明しているフランスのガエル・モンフィスが登場。39歳で迎えた母国でのラストダンスは惜しくも初戦敗退となったが、元世界ランク6位の誇りを胸に、最後まで観客を魅了する熱いプレーを見せた。【映像】“四銃士”が集結！サムズアップでコートを去る一部始終現役最後となる全仏の相手は、同郷の25歳、H・ガストン。