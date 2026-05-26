第79回カンヌ映画祭（フランス）で、日本人初の女優賞を受賞した「急に具合が悪くなる」（6月19日公開）主演の岡本多緒（41）とベルギー出身のフランスの俳優ビルジニー・エフィラ（49）と濱口竜介監督（47）が26日、都内の日本記者クラブで会見を開いた。岡本は、23日の授賞式で受賞後、濱口監督とオフィス・シロウズの松田広子プロデューサーの元に行くまで、日本人初の女優賞受賞の快挙を達成したことを「知らなかった」と明か