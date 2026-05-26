犬のおやつを食べるフリとあげるフリをしたところ... わんちゃんの意外な反応と可愛すぎるやり取りがほっこりさせられると話題になりました。話題となった投稿には「エアーパクパク可愛い」「漫才コンビ組めそう」などとたくさんのコメントが寄せられることとなり、投稿は記事執筆時点で14.7万回も再生されていました。 【動画：犬の前で『食べるフリ』をした後『あげるフリ』をした結果→あまりにも可愛いやり取り】