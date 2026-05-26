全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・本郷3丁目の喫茶店『タイズ（TIES）』です。本格ケーキと愉しむ…苦味とコクが効いた自家焙煎コーヒー入口のショーケースには麗しいケーキが並び、奥には暖色の光源が心地よく灯る喫茶スペースが広がる。喫茶店と洋菓子店で経験を積んだ店主が手がける同店では、こだわりの自家焙煎コーヒーと、上質なフランス菓子が楽しめる。聞けば