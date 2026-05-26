タレントの堀ちえみが25日に自身のアメブロを更新。3か月に1度の口腔内検診を受けたことを報告し、今後の治療計画について明かした。この日、堀は「口腔内検診」と切り出し「歯周ポケットのチェックと、歯周病菌の検査…などなど。3ヶ月に一度の検査」と説明。「私の場合には大学病院の検査と、病変の有無はダブルチェック」と明かした。さらに、今後のインプラント治療について計画を立てたことを報告し「右奥歯のその歯が足りな