国際サッカー連盟（FIFA）は25日、FIFAワールドカップ2026に臨む全48カ国のベースキャンプ地を発表した。アメリカ、メキシコ、カナダの北中米3カ国で共催され、史上最多の48カ国が参加するFIFAワールドカップ2026。開幕まで1カ月を切り、各国の代表メンバーが続々と発表されている中、FIFAは全48チームの大会期間中の拠点となるベースキャンプ地を明かした。48チーム中39チームはアメリカに拠点を置くことに。優勝という目標