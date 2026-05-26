北中米ワールドカップ向けて５月25日に始動した日本代表が26日、千葉県内で２日目の練習を実施した。この日のトレーニングでは、前日と同様、早川友基、大迫敬介、長友佑都、渡辺剛、瀬古歩夢、菅原由勢、小川航基、堂安律、上田綺世、中村敬斗、佐野海舟、鈴木唯人、そして31日アイスランド戦限定で招集された吉田麻也の13人が汗を流した。 ロンドでは、４月に入閣した中村俊輔コーチも参加。また、クロスを想定した練