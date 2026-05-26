初の投げ合いなるか！？ドジャースの大谷翔平投手（31）は27日（日本時間28日）、本拠でのロッキーズ戦に先発登板する。注目されるのはロッキーズの先発だ。菅野智之投手（36）が登板する可能性もあり、日本人投手の投げ合いが実現するか注目が集まっている。大谷に関しては、前日24日（同25日）にドジャース・ロバーツ監督が次回登板について「水曜日になる」と27日（同28日）の先発を明言。「水曜日は打って、投げることにな