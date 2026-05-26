地元住民（右）に交通安全グッズを手渡し握手する欧勝海関＝26日午前、石川県津幡町石川県津幡町出身で大相撲幕内の欧勝海関（25）が26日、県警津幡署の一日警察署長を務めた。同町の商業施設に「一日警察署長」と書かれたたすきをかけて登場。自転車に乗る時は「ヘルメット着用、交通ルールを守って安全運転で」と訴えた。地元の保育園児約80人に「横断歩道を渡る時は右、左を見て渡って」と呼びかけ、津幡署のマスコットキャ