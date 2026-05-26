METEORAからの発表です。【映像】藤崎ゆみあの“なりすましアカウント”に注意喚起「【重要】なりすましアカウントに関する注意喚起のお知らせ弊社所属俳優【藤崎ゆみあ】を装った、偽のTikTok、YouTubeアカウントの存在が確認されております。偽アカウントは藤崎ゆみあを装い、無断で画像などを使用し、投稿していますが、藤崎ゆみあとは一切関係ございません。藤崎ゆみあの運営しているSNSアカウントは下記のみとなりますので