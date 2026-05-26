ホワイトハウス周辺で行われた、対イラン軍事行動に対する抗議デモ＝4月8日/Brendan Smialowski/AFP/Getty Images（CNN）トランプ米大統領は23日、イランとの間で近々和平が成立し、ホルムズ海峡が再開されるとの見通しを示した。さて、どうだろう。トランプ氏は何度もまやかしの平和を叫んで、信用を失っている。これまで3カ月間フェイントを繰り返した結果、市場は同氏の動きを逐一追わずに無視し始め、イランと合意したことが具