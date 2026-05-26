本当はイケメンなのにしなびているおじさんがヘアカットだけでNissy風イケオジに！美容師によるまるで魔法をかけたような“ビフォーアフター動画”に絶賛の声が上がった。【映像】Nissy風イケオジに激変した姿5月24日に配信された『ななにー 地下ABEMA』#119では、「SNSで話題 奇跡の美容師大集合SP！」企画の第2弾が展開。この中で“激変動画の元祖”と言われる大月ショウさんに注目が集まった。東京・渋谷の美容室「DICE S