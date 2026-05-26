毎月の仕送り、通院の付き添い、生活費の援助……親を支える負担が1人に偏っている家庭もあるかもしれません。一方で、ほとんど何もしていない兄弟が同じ割合で相続するとなれば、不公平に感じるのも当然でしょう。 特に、毎月3万円程度の仕送りを長年続けている場合、「将来、相続で一定程度考慮されるのではないか」と考える人もいるかもしれません。 この記事では、仕送りと寄与分の関係、裁判所の判断基準、そし