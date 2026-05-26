SNSで紹介されている化粧品やサプリメントを見て、「初回700円」「お試し価格」などの広告から商品を申し込むケースがあります。特に、高校生など未成年の子どもが、インフルエンサーの投稿や動画をきっかけに購入し、「1回だけのつもりだったのに、実際は定期購入契約になっていた」というトラブルも少なくありません。 例えば、子どもがお試し価格「700円だけ」のつもりで化粧品を注文したものの、後から総額