車検で「バッテリーも交換してください」と言われ、断れないまま支払ってしまった経験はありませんか。想定していた車検費用に加えて、2万円、3万円という金額を突然提示されると動揺する人もいるでしょう。しかし車検に通らないかもしれないと不安を感じ、言われるがままにうなずいてしまうのも無理はありません。 ところが実は、バッテリーの性能自体は車検の合否に直接影響しない場合もあります。断れる整備