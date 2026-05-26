住居によっては洗濯物を干すスペースが狭いなどの理由から、コインランドリーの活用を考える人もいるでしょう。一方、2026年3月実施分の内閣府の消費動向調査によると、現在は全国半数以上の住宅に乾燥設備が設置されているというデータもあり、どちらがお得か気になるところです。 本記事では、各季節の乾燥時間や、「自宅で浴室乾燥」と「コインランドリーの乾燥機」にかかる金額の比較について