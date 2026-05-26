厚生年金や国民年金に加入していた配偶者が亡くなった際、残された家族は遺族年金を受け取れる場合があります。 ただし、自身が65歳に達する前から遺族年金で生活していた場合、65歳到達後は受給額が変動するケースがあるため要注意です。 本記事では、遺族年金の仕組みと、老齢年金と一緒に受け取った際に金額が減る背景を整理しました。遺族年金について悩んでいる人は、参考にしてください。 遺族