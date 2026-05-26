アイ工務店は5月30日、群馬県初となる体験型ショールーム「アイギャラリー群馬」(群馬県伊勢崎市宮子町3404番地1)をオープンする。「アイギャラリー群馬」(群馬県伊勢崎市宮子町3404番地1)「アイギャラリー群馬」は、これまで全国で展開してきた「アイギャラリー」のコンセプトを継承し、地域住民に寄り添った住まいの提案や各種イベントを通じて、新しい暮らしの価値を届ける体験型ショールーム。アイ工務店、体験型ショールーム