【モデルプレス＝2026/05/26】モデルの西山茉希が5月25日までに、自身のInstagramを更新。手作りの運動会弁当を公開し、話題となっている。【写真】40歳2児のママモデル「愛情たっぷり」次女のキャラ弁＆長女の“全部のっけ丼”弁当公開◆西山茉希、手作りの運動会弁当を披露23日の投稿で、西山は「もうすぐお弁当の時間 ケチャップ見つけてくれますように」とつづり、次女の運動会のために作った弁当を公開。娘からのリクエストだ