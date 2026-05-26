DAY6のドウンに熱愛説が浮上した。最近、各種オンラインコミュニティやSNSを中心に、ドウンとユーチューバーのユ・ジユとの熱愛疑惑を提起する投稿が急速に拡散している。【注目】DAY6、ライブ運営でトラブルユ・ジユは、インフルエンサーのユ・ヘジュの妹として知られている。ネットユーザーたちは、2人が香水やキーリングなど、おそろいのアイテムをいわゆる“カップルアイテム”として使用している点を主な根拠として挙げた。さ