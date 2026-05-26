BTSらが所属するHYBEの新たなマルチレーベル「ABD」がベールを脱ぎ、新ガールズグループの誕生を予告した。5月26日、HYBE MUSIC GROUP傘下の新レーベル「ABD」は公式ウェブサイトとSNSを開設し、ブランドの独創的な方向性を表現した6本のショートフィルムを公開した。【写真】BTSメンバーの公演に駆け付けたHYBE創業者、“激痩せ”映像には、今年の下半期に音楽業界へ出撃する新ガールズグループのメンバーの一部が初めて姿を現し