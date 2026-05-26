やよい軒は6月2日から、“こだわりの特撰シリーズ”の新商品として『三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食』を全国の店舗で発売する。価格は1,120円。あわせて、揚げ出し豆腐を2倍にした『【揚げ出し豆腐2倍】三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食』(1,320円)も販売する。〈三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食〉『三元豚ロースの西京焼と揚げ出し豆腐の定食』は、京都老舗「西京味噌」の西京味噌に漬け込んだ三元