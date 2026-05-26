お互い好意があるからこそデートをＯＫしてくれたと思いきや、その後、まったく進展がない状況に陥ったことはありませんか？じつはとくに気になる相手ではない人とデートをする女性は意外に多いようです。そこで今回は、『オトメスゴレン』の女性読者に行ったアンケートを参考にして、「好きでもない男性と女性がデートをするときの『ホントのところ』」をご紹介いたします。【１】「この日空けておいてね！」と強引に予定を決め