お笑いトリオの「３時のヒロイン」が２６日、都内で行われた「しゃぶしゃぶ温野菜新商品発表会」に女優の松本若菜と出席した。松本と「友達になりたい！」という３時のヒロインの３人と女子会トークを展開。ゆめっちは松本に「どうやったら、顔が短い（小顔になるために）、意識していることはありますか？」と相談すると松本は「（俳優の）寺島進さんに会う度にやっぱり顔が小さいなって言っていただくんですよ。（自分でも