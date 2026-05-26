ことでん 四国運輸局は、香川県で鉄道を運行する「ことでん」からの運賃の値上げの申請を受けて、パブリックコメントを開始しました。利用者から意見を聞き、申請を認可するか適正に判断するために行うものです。 運賃の値上げ申請は、「ことでん」が人件費の確保や物価高などを理由に、5月18日に行ったものです。認可されれば、琴平線・長尾線・志度線の全線で、初乗り運賃が現在の200円から230円に、3km以上は一律50円の